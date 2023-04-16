Наступного тижня в Україні також дощитиме. Окрім того, у понеділок подекуди знову очікуються грози.
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Як довго ще буде дощ
Уже в понеділок, 17 квітня, дощі вкотре очікуються у всіх областях нашої держави. Втім, у частині без істотних опадів. Тим часом в західних та Одеській також можлива гроза.
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Прогноз погоди на 17 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що схожа погода очікується і 18 квітня. Втім, гроза, ймовірно, вже посуне на Південь.
Далі – у середу та четвер у частині областей дощі посиляться. Тож, за попереднім прогнозом, литиме щонайменше до 20 квітня.
Орієнтовний прогноз погоди на 20 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру