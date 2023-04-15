Місцеві телеграм-канали поширюють фото та відео, на яких видно затоплені набережні. Додають, що рівень води підіймається з кожним днем, передає 24 Канал.

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Київ – у воді

У результаті підйому води у річці Дніпро у Києві спостерігають значне підтоплення берегової лінії. Де ще вчора їздили велосипеди та самокати – сьогодні рибалять місцеві чоловіки.

Оболонська набережна пішла під воду: дивіться відео

Через таке нехарактерне для столиці явище в місті та області оголосили І рівень небезпеки, жовтий. В Оболонському районі через підвищення рівня води підтопило парк "Наталка" та Оболонську набережну, де люблять ходити городяни. Тут залило всі стежки біля річки та деякі пляжні конструкції.

Київ перетворився на Венецію: відео

Також повінь дісталась Поштової площі та Русанівської набережної.

У Дніпрі піднявся рівень води: дивіться відео

Що кажуть рятувальники

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону повідомив, що наразі затоплення Києва не зафіксовано. Однак можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови й присадибних ділянок, наближених до русла Дніпра.

Ми цю ситуацію контролюємо та моніторимо. Тут (в Києві – 24 канал) не буде якихось масштабних затоплень. Тому відразу заспокою киян,

– сказав Хорунжий.

Київ затопило / Фото "Апостроф. Київ"

В яких регіонах можливі підтоплення