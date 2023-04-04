Голова ОВА Павло Кириленко розповів, що у наслідок негоди підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.
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Негода у Краматорську
На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Очільник ОВА зауважив, що "вода прибуває".
Яка ситуація у Краматорську / Фото ОВА
Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.
У Краматорську затопило декілька будинків / Фото ОВА
Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла,
– додав він.
Вулиці Краматорська / Фото ОВА
Що слід робити у випадку повені:
- зберігати спокій, сконтактувати зі сусідами, надати допомогу насамперед людям з інвалідністю, дітям та особам похилого віку;
- дізнатись у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору людей для евакуації;
- підготувати документи, одяг, необхідні речі, медикаменти та запас харчів на декілька днів;
- зберігати документи у пакеті, який є водонепроникним;
- від'єднати всі електроприлади від електромережі та вимкнути газ;
- перенести більш цінні речі на верхні поверхи або просто – якомога ближче до стелі.