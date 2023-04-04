Председатель ОВА Павел Кириленко рассказал, что в результате непогоды подтопило около 260 домов на 30 улицах.

Смотрите также Огороды людей затопило: в Краматорске из-за снегопада прорвало часть дамбы

Непогода в Краматорске

На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Глава ОВА отметил, что "вода прибывает".



Какая ситуация в Краматорске / Фото ОВА

Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций.



В Краматорске затопило несколько домов / Фото ОВА

Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье,

– добавил он.



Улицы Краматорска / Фото ОВА

Что следует делать в случае наводнения: