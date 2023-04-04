Во вторник, 4 апреля, городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что мартовский снег в регионе доставил немало хлопот для жителей. В частности, часть конструкции гидротехнического сооружения была повреждена.

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"Продолжаются работы"

По словам Гончаренко, на место происшествия выехали все соответствующие службы. Они пытаются, в частности, минимизировать поток воды, чтобы тот, очевидно, не наделал больше проблем для людей.

Мартовский снегопад продолжает творить беды – разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся уменьшить поток,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в комментариях к этой публикации, вероятно, одна из местных жительниц написала, что село Ивановка в Донецкой области испытало на себе последствия этой катастрофы – то есть вода затопила огороды в этом населенном пункте.

Прорыв дамбы в Краматорске: смотрите видео Гончаренко

Что делать, когда "вода нападает"?

В Киевской городской военной администрации когда-то рассказывали, что следует делать в случае наводнения Однако эти советы будут актуальны всегда, в частности, когда прорывает дамбу. Итак, нужно:

сохранять спокойствие, связаться с соседями, оказать помощь прежде всего людям с инвалидностью, детям и пожилым людям;

узнать в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора людей для эвакуации;

подготовить документы, одежду, необходимые вещи, медикаменты и запас продовольствия на несколько дней;

хранить документы в пакете, который является водонепроницаемым;

отсоединить все электроприборы от электросети и выключить газ;

перенести более ценные вещи на верхние этажи или просто – поближе к потолку.

Вспомним в заключение к этой теме, что природные ресурсы можно и нужно использовать для человеческого блага. Эксперты убеждены, что зеленая энергетика – это единственный способ для Украины двигаться вперед и развивать поврежденную Россией энергетическую инфраструктуру. Кстати говоря, весенние наводнения как раз улучшают работу гидроэлектростанций.