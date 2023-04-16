На следующей неделе в Украине будет дождь. Кроме того, в понедельник иногда снова ожидаются грозы.

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Как долго еще будет дождь

Уже в понедельник, 17 апреля, дожди ожидаются во всех областях нашего государства. Впрочем, в части без существенных осадков. Между тем в западных и Одесской возможна гроза.

Обратите внимание! В ближайшие несколько суток температура воздуха ночью будет достигать 2 – 9 тепла. Днем 11 – 16 градусов. В то же время на Юге и Закарпатье до +20 градусов.

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Прогноз погоды на 17 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что похожая погода ожидается и 18 апреля. Впрочем, гроза, вероятно, уже сдвинется на Юг.

Далее – в среду и четверг в части областей дожди усилятся. Так что, по предварительному прогнозу, будет лить как минимум до 20 апреля.

Ориентировочный прогноз погоды на 20 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра