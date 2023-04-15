Цілковито сонячних днів найближчим часом, ймовірно, не буде. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

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Зауважимо, що згідно з прогнозом, сьогодні та завтра, на Великдень, у частині областей України знову капатиме дощ. До речі, подекуди він буде помірний. Водночас очікуються грози, тож варто пригадати правила безпеки.

І хоча квітневе сонце ще не поспішає сильно припікати, однак, у частині областей на цих вихідних очікується до +17 градусів, а на Закарпатті навіть +19.

Втім, повністю сонячних днів, ймовірно, поки що не буде. Так, за попереднім прогнозом, у вівторок та середу також буде хмарно.

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Прогноз погоди на 18 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру