У коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилася орієнтовним прогнозом на Великдень. Детальніше розповідаємо далі.

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Чим дивуватиме погода на Великдень

Наталія Птуха розповіла, що 13 – 14 квітня часом можливі невеликі дощі. Втім, вдень п'ятниці на Півночі та упродовж 15 – 17 квітня загалом в Україні без істотних опадів.

13 – 17 квітня вночі 4 – 10 градусів тепла. Вдень 14 – 17 квітня + 11...+17 градусів,

– додала синоптикиня.

Водночас Птуха наголосила, що переважатиме поле зниженого тиску. Хоча також є ймовірність на посилення з 15 квітня впливу антициклону зі сходу. За таким сценарієм, опадів якраз ставатиме менше.

Тож, зауважимо, що морозів та снігу, на Великдень, 16 квітня, в Україні, ймовірно, вже не буде.