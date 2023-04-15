Синоптики попереджають, що у суботу буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких областях литимуть дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Жителям Закарпаття, Прикарпаття та Правобережжя варто прихопити до церкви парасолю, адже синоптики прогнозують помірні дощі у цих регіонах. На решті території обіцяють день без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі випаде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 14-19 градусів, натомість в Карпатах вночі та вдень – 2-7 градусів тепла.

У столиці істотних опадів не слід очікувати, однак синоптики попереджають про невеликий дощ вдень. Температура по області вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.

Погода у містах України

Київ – +10…+12

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +7...+9

Харків – +9...+10

Прогноз погоди на 15 квітня / Фото Укргідрометцентру