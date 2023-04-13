Рятувальники постійно контролюють рівень води. Однак у місцевих телеграм-каналах написали про незначні підвищення в районі Подолу та Оболоні.

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Як може змінитись рівень води в Дніпрі

За інформацією українського гідрометцентру, 12 – 13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі,

– заявили в Київській міській державній адміністрації.

Там також запевнили місцевих мешканців, що:

рятувальники контролюють рівень води в Дніпрі. У випадку підтоплення – виконають необхідні заходи;

служби моніторять ситуацію та готові залучити усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Варто додати, що в одному з місцевих телеграм-каналів написали про те, що Дніпро трохи вийшов із берегів.

Окрім того, на фото видно, що підтопило набережну, де зазвичай сидять рибалки та гуляють кияни.



Рівень води у Дніпрі дещо піднявся / Фото з місцевого телеграм-каналу



Рівень води у Дніпрі піднявся / Фото з телеграм-каналів

У Києві – аварія на водогоні

Київська міська державна адміністрація повідомила, що на вулиці Старокиївський частково обмежено рух через аварію на водогоні.

За інформацією "Київводоканалу", рух обмежено з боку вулиці Богдана Гаврилишина – орієнтовно до 17:00 (13 квітня – 24 Канал),

– попередили в КМДА.

Там також пояснили, що аварія на водогоні відбулась 12 квітня на магістралі 250 міліметрів.

Станом на 8:43 15 квітня на місці працювали фахівці "Київводоканалу", які намагаються полагодити пошкодження.