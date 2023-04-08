Ці червонокнижні лилики охороняються законом України. Про це розповіла ековолонтерка Ольга Ченцова.

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У Дніпрі випустили на волю червонокнижних кажанів

На волю випустили близько 40 нетопирів та 350 рудих вечірниць. Впродовж зими врятовані кажани перебували у Центрі реабілітації рукокрилих, що розташований у Харкові. Там кажанів перетримували та годували.

Волонтерка Ольга Ченцова зазначила, що задля виживання лилики часто оселяються у будинках. Їх ні в якому разі не потрібно чіпати.

Враховуючи те що знищується природне середовище кажанів, вони змушені для того, щоб вижити оселятися в наших будинках. Велике прохання до містян: не чіпайте їх, будь ласка, нехай вони живуть. Вони не шкодять, не переносять повітряно-крапельним шляхом жодних хвороб, не шкодять майну,

– зазначила волонтерка.

Кажанів випустили на волю / Фото Суспільне

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Усі кажани в Україні – червонокнижні

За словами Ольги Ченцової, усі види кажанів, які живуть в Україні, занесені до Червоної книги, тому вбивати їх заборонено.

"Вони є дуже корисними тваринами й хотілося б щоб люди це розуміли, щоб люди поважали їх і не чіпали. Всі види кажанів, що мешкають в Україні, занесені до Червоної книги й відповідно охороняються законом України", – зауважила жінка.

Пізніше волонтери планують випустити на волю ще одну групу кажанів. Вони досі перебувають на реабілітації.