26-річний Андреа Папі вийшов побігати у лісистій та гірській місцевості. Це було біля його села Кальдес, що в регіоні Трентіно. Згодом його дівчина повідомила про зникнення Папі.

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Хлопця знайшли мертвим

Рятувальники знайшли тіло бігуна в яру. Папі мав глибокі рани на шиї, руках та животі. Було видно, що їх завдав великий хижак.

Розтин показав, що Андреа Папі помер від травм, які йому завдав ведмідь. Аналіз ДНК має дозволити ідентифікувати тварину найближчими днями.



Андреа Папі зі своєю дівчиною / Фото оприлюднене Mail Online

Це вже не перший такий випадок

У березні неподалік цього села на людину вже напав ведмідь, але вона вижила. Це спричинило дискусію про потенційну небезпеку цих тварин, яких багато в цьому регіоні. Зокрема, у 2021 році на території провінції було зафіксовано 69 таких ведмедів.

Національна асоціація захисту тварин засуджує відсутність превентивних дій з боку влади. Наголошують, що людина не є об'єктом хижацтва ведмедя. Зазвичай тварина намагається триматися подалі.

В Італії налічують від 120 до 200 ведмедів, зокрема в провінціях Трентіно та Абруццо. Це перший смертельний випадок.