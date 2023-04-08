26-летний Андреа Папи вышел побегать по лесистой и горной местности. Это было возле его села Кальдес, что в регионе Трентино. Впоследствии его девушка сообщила об исчезновении Папи.

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Спасатели обнаружили тело бегуна в овраге. У Папи были глубокие раны на шее, руках и животе. Было видно, что их нанес большой хищник.

Вскрытие показало, что Андреа Папи умер от травм, которые ему нанес медведь. Анализ ДНК должен позволить идентифицировать животное в ближайшие дни.



Андреа Папи со своей девушкой / Фото обнародовано Mail Online

Это уже не первый подобный случай

В марте недалеко от этого села на человека уже напал медведь, но он выжил. Это привело к дискуссии о потенциальной опасности этих животных, которых много в этом регионе. В частности, в 2021 году на территории провинции было зафиксировано 69 таких медведей.

Национальная ассоциация защиты животных осуждает отсутствие превентивных действий со стороны властей. Отмечают, что человек не является объектом хищничества медведя. Обычно животное пытается держаться подальше.

В Италии насчитывается от 120 до 200 медведей, в том числе в провинциях Трентино и Абруццо. Это первый смертельный случай.