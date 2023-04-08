Эти краснокнижные летучие мыши охраняются законом Украины. Об этом рассказала эко-волонтер Ольга Ченцова.

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В Днепре выпустили на свободу краснокнижных летучих мышей

На свободу выпустили около 40 нетопиров и 350 рыжих вечерниц. В течение зимы спасенные летучие мыши находились в Центре реабилитации рукокрылых, расположенном в Харькове. Там их передерживали и кормили.

Волонтер Ольга Ченцова отметила, что для выживания летучие мыши часто поселяются в домах. Их ни в коем случае не нужно трогать.

Учитывая то, что уничтожается природная среда летучих мышей, они вынуждены для того, чтобы выжить поселяться в наших домах. Большая просьба к горожанам: не трогайте их, пожалуйста, пусть они живут. Они не вредят, не переносят воздушно-капельным путем никаких болезней, не вредят имуществу,

– отметила волонтер.

Летучих мышей выпустили на свободу / Фото Общественное

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Все летучие мыши в Украине – краснокнижные

По словам Ольги Ченцовой, все виды летучих мышей, которые живут в Украине, занесены в Красную книгу, поэтому убивать их запрещено.

"Они очень полезные животные и хотелось бы чтобы люди это понимали, чтобы люди уважали их и не трогали. Все виды летучих мышей, проживающие в Украине, занесены в Красную книгу и соответственно охраняются законом Украины", – отметила женщина.

Позже волонтеры планируют выпустить на свободу еще одну группу летучих мышей. Они все еще находятся на реабилитации.