Синоптики предупреждают, что в субботу будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых областях будут идти дожди.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Жителям Закарпатья, Прикарпатья и Правобережья следует прихватить в церковь зонт, ведь синоптики прогнозируют умеренные дожди в этих регионах. На остальной территории обещают день без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. На юге воздух прогреется до 14-19 градусов, а в Карпатах ночью и днем – 2-7 градусов тепла.

В столице существенных осадков не следует ожидать, однако синоптики предупреждают о небольшом дожде днем. Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +10…+12

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +10…+12

Луцк – +10…+12

Ровно – +10…+12

Житомир – +10…+12

Винница – +11...+13

Одесса – +13…+15

Николаев – +15…+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +9...+11

Луганск – +7...+9

Харьков – +9...+10

Прогноз погоды на 15 апреля / Фото Укргидрометцентра