Синоптики предупреждают, что в субботу будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых областях будут идти дожди.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Жителям Закарпатья, Прикарпатья и Правобережья следует прихватить в церковь зонт, ведь синоптики прогнозируют умеренные дожди в этих регионах. На остальной территории обещают день без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. На юге воздух прогреется до 14-19 градусов, а в Карпатах ночью и днем – 2-7 градусов тепла.
В столице существенных осадков не следует ожидать, однако синоптики предупреждают о небольшом дожде днем. Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов.
Погода в городах Украины
- Киев – +10…+12
- Ужгород – +12…+14
- Львов – +11…+13
- Ивано-Франковск – +12…+14
- Тернополь – +11…+13
- Черновцы – +12…+14
- Хмельницкий – +10…+12
- Луцк – +10…+12
- Ровно – +10…+12
- Житомир – +10…+12
- Винница – +11...+13
- Одесса – +13…+15
- Николаев – +15…+17
- Херсон – +16...+18
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +15...+17
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +9...+11
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +9...+10
Прогноз погоды на 15 апреля / Фото Укргидрометцентра