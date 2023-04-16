Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и помогают людям, оказавшимся в ловушке.

Смотрите также Дожди продолжатся и после Пасхи: сколько еще будет лить

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 на территории Киевской области ситуация по подъему уровня воды – контролируемая. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг повышения уровня воды.

Специалисты ГСЧС совершили облет территории Броварского района, где возле села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам. Здесь дежурят спасатели, которые доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах,

– отметили спасатели.

ГСЧС показала подтопление с высоты птичьего полета: смотрите видео

Стихийное бедствие в Киевской области: главное

Украинская столица постепенно превращается в Венецию. Это связано с тем, что в реках поднялся уровень воды. Под воду идет набережная столицы Украины. В плену воды оказался Гидропарк и Броварской проспект.

Сейчас на подтопленном участке дороги проводятся работы по обустройству насыпного переезда и понтона.

Любопытно! Причиной стихийного бедствия стали обильные осадки, зафиксированные на Киевщине. В реке Тетерев поднялся уровень воды.

Добавим, что в Украине уже несколько недель подряд идет дождь. Временами осадки накрывают все области. В части их прогнозировали и в воскресенье. Более того, дожди продолжатся и после Пасхи. Но следующая неделя не принесет улучшения в плане погоды. Кроме того, в понедельник местами снова ожидаются грозы.