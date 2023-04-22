Правоохоронці вирушили на місце інциденту та врятували чоловіка. Вони попросили місцевого мешканця з човном доправити відпочивальника на берег.

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Що відомо про історію чоловіка, який вирішив "вийти" на воду

Правоохоронці відзначили, що чоловік ризикнув "вийти" на воду й ледь не потонув.

Попри заборону, 32-річний житель села Глибоке вирішив провести дозвілля на човні, судно пробилось і затонуло. Чоловік самотужки зміг дістатися до острівця, почав кликати на допомогу,

– розповів начальник Нацполіції в Київській області.

Андрій Нєбитов додав, що на це миттєво відреагували патрульні Бориспільського управління поліції Київщини. Вони:

попросили місцевого мешканця з човном доправити чоловіка до берега;

одразу викликали швидку допомогу.

У той час на зміні працювали старший лейтенант поліції Олег Іваненко та підполковник поліції Валерій Теряник.

Чоловік "вийшов" на воду зі своїм човном, який пробився / Фото поліції Київщини

Зверніть увагу! Голова Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов зауважив, що під час воєнного стану місцевим мешканцям заборонено пересуватись маломірними плавзасобами на водоймах.

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