Чому виникла повінь, як з її наслідками боряться рятувальники та чи існує загроза підтоплення Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Звідки взялася велика вода

Весняне водопілля – звичне природне явище, яке в районі Києва спостерігається постійно, але цього року воно потужне і стрімке. Значному наповненню річок сприяли не лише рясні дощі, але й підвищення рівня підземних вод. Звідси і значні підтоплення.

В Укргідроенерго зазначили, що на фоні тотального зневоднення у світі подібне явище виглядає надприродно. Хоча фахівці запевняють, що природа має певну циклічність: подібне явище відбувається раз в десять років. . До прикладу, весна 2013 року також відзначалась високою водністю.

Раніше голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі телемарафону заявила, що однією з причин великої води є не лише природні явища, але й порушення правил користування прибережними смугами, водоохоронними смугами, заплавами.

Наслідки повені на Київщині / Фото Яна Доброносова (Telegraf)

Що буде з рівнем води

Київський еколог Михайло Петелицький вважає, що через збіг факторів є висока імовірність, що повінь 2023 року буде найбільшою з початку незалежності України. За його словами, саме зараз рівень води перетинає відмітку 2013 року і продовжує зростати.

Зверніть увагу! Рятувальники попередили, що 17 – 18 квітня ще утримуватиметься затоплення заплавних територій Києва, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук сказав, що в українській столиці пік паводків очікують 22 квітня.

Чи затопить Київ і область

У ДСНС запевнили, що масштабних затоплень у Києві точно не буде. За словами начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Іллі Перевозчикова, станом на ранок 18 квітня зафіксували стабілізацію ситуації та навіть зниження рівня води.

Ті затоплення, які наразі фіксуються, – це один з максимальних рівнів, який може бути. Катастрофічного, масштабного затоплення не буде,

– наголосив Перевозчиков.

Яка ситуація зараз: останні новини

Додамо, що станом на 18 квітня у низці областей оголосили червоний рівень небезпеки через весняне водопілля. Перевозчиков зазначив, що найважча ситуація зараз на Дніпрі.

Внаслідок проходження весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки. По областях це:

Київська,

Черкаська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Запорізька області.

За словами представника Укргідрометцентру, також спостерігається формування високих рівнів весняного водопілля в Чернігівській області. Згідно з прогнозами, пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня.

Наслідки стихійного лиха

Наразі на території України підтопленими залишаються 1 379 дворогосподарств. Найбільше у Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також підтоплені – понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.