Почему возникло наводнение, как с его последствиями борются спасатели и существует ли угроза подтопления Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Откуда взялась большая вода

Весенний половодье – привычное природное явление, которое в районе Киева наблюдается постоянно, но в этом году оно мощное и стремительное. Значительному наполнению рек способствовали не только обильные дожди, но и повышение уровня подземных вод. Отсюда и значительные подтопления.

В Укргидроэнерго отметили, что на фоне тотального обезвоживания в мире подобное явление выглядит сверхъестественным. Хотя специалисты уверяют, что природа имеет определенную цикличность: подобное явление происходит раз в десять лет. К примеру, весна 2013 также отличалась высокой водностью.

Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире телемарафона заявила, что одной из причин большой воды есть не только природные явления, но и нарушение правил использования прибрежными полосами, водоохранными полосами, поймами.

Последствия наводнения в Киевской области / Фото Яна Доброносова (Telegraf)

Что будет с уровнем воды

Киевский эколог Михаил Петелицкий считает, что из-за совпадения факторов высока вероятность, что наводнение 2023 года будет самым большим с начала независимости Украины. По его словам, именно сейчас уровень воды пересекает отметку 2013 года и продолжает расти.

Обратите внимание! Спасатели предупредили, что 17-18 апреля еще будет содержаться затопление пойменных территорий Киева, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сказал, что в украинской столице пик паводков ожидается 22 апреля.

Затопит ли Киев и область

В ГСЧС заверили, что масштабных затоплений в Киеве точно не будет. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Ильи Перевозчикова, по состоянию на утро 18 апреля было зафиксировано стабилизацию ситуации и даже снижение уровня воды.

Те затопления, которые сейчас фиксируются – это один из максимальных уровней, который может быть. Катастрофического, масштабного затопления не будет,

– подчеркнул Перевозчиков.

Какая ситуация сейчас: последние новости

Добавим, что по состоянию на 18 апреля в ряде областей объявили красный уровень опасности через весеннее половодье. Перевозчиков отметил, что тяжелая ситуация сейчас на Днепре.

В результате прохождения весеннего половодья мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности. По областям это:

Киевская,

Черкасская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Запорожская область.

По словам представителя Укргидрометцентра, также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области. Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля.

Последствия стихийного бедствия

На территории Украины подтопленными остаются 1379 домохозяйств. Больше всего в Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также подтоплены – более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.