Почему возникло наводнение, как с его последствиями борются спасатели и существует ли угроза подтопления Киева – читайте в материале 24 Канала.
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Откуда взялась большая вода
Весенний половодье – привычное природное явление, которое в районе Киева наблюдается постоянно, но в этом году оно мощное и стремительное. Значительному наполнению рек способствовали не только обильные дожди, но и повышение уровня подземных вод. Отсюда и значительные подтопления.
В Укргидроэнерго отметили, что на фоне тотального обезвоживания в мире подобное явление выглядит сверхъестественным. Хотя специалисты уверяют, что природа имеет определенную цикличность: подобное явление происходит раз в десять лет. К примеру, весна 2013 также отличалась высокой водностью.
Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире телемарафона заявила, что одной из причин большой воды есть не только природные явления, но и нарушение правил использования прибрежными полосами, водоохранными полосами, поймами.
Последствия наводнения в Киевской области / Фото Яна Доброносова (Telegraf)
Что будет с уровнем воды
Киевский эколог Михаил Петелицкий считает, что из-за совпадения факторов высока вероятность, что наводнение 2023 года будет самым большим с начала независимости Украины. По его словам, именно сейчас уровень воды пересекает отметку 2013 года и продолжает расти.
Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сказал, что в украинской столице пик паводков ожидается 22 апреля.
Затопит ли Киев и область
В ГСЧС заверили, что масштабных затоплений в Киеве точно не будет. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Ильи Перевозчикова, по состоянию на утро 18 апреля было зафиксировано стабилизацию ситуации и даже снижение уровня воды.
Те затопления, которые сейчас фиксируются – это один из максимальных уровней, который может быть. Катастрофического, масштабного затопления не будет,
– подчеркнул Перевозчиков.
Какая ситуация сейчас: последние новости
Добавим, что по состоянию на 18 апреля в ряде областей объявили красный уровень опасности через весеннее половодье. Перевозчиков отметил, что тяжелая ситуация сейчас на Днепре.
В результате прохождения весеннего половодья мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности. По областям это:
- Киевская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Запорожская область.
По словам представителя Укргидрометцентра, также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области. Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля.
Последствия стихийного бедствия
На территории Украины подтопленными остаются 1379 домохозяйств. Больше всего в Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также подтоплены – более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
- Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе ожидают самый большой с 2013 года паводок и не исключают эвакуацию людей. Если вода будет подниматься дальше, могут быть затоплены 22 населенных пункта, где живет более четырех тысяч человек.
- Сложная ситуация в ряде сел в Черкасской области. В частности, в селе Крещатик люди передвигаются на лодках, спасатели завозят им продукты. В Киевской области подтопило временную переправу в поселок Иванков.
- Раньше поблизости села Погребы большая вода вызвала подтопление и заблокировала дороги, а в Иванкове подтопило две улицы.