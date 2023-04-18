В ГСЧС подчеркнули, что использовать слово "паводок" в некоторых случаях не совсем целесообразно. Сейчас этот термин уместен только в одной ситуации, которая сложилась на Волыни. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков, информирует 24 Канал.

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Когда ждать пик воды

Перевозчиков пояснил, что процессы, которые сейчас проходят на Днепре и Десне – это весенний половодье, то есть сезонное повышение уровня воды, которое должно быть ежегодно. Такое явление абсолютно естественно, поэтому масштабного затопления Киева не будет.

Утром 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации в Киеве, даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас, – максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет,

– подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, Перевозчиков заявил, что пик воды следует ожидать в течение 10 дней, а именно – с 18 по 28 апреля. Точную дату назвать невозможно, однако в ГСЧС ориентируются на этот период.

"Точно сказать дату прохождения пика невозможно, потому что это процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу", – объяснил Перевозчиков.

Ситуация в Киеве и области будет напрямую зависеть от работы местной ГЭС. В сети ходили слухи, что подтопления могли возникнуть из-за того, что на Херсонщине в Каховской ГЭС не сливают воду. Однако Перевозчиков опроверг такую информацию и заявил, что эти процессы не взаимосвязаны.

На Черниговщине прогнозируют самый большой паводок за последние 10 лет

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области прогнозируют огромный паводок. По его словам, в последний раз такие масштабы фиксировали десять лет назад – в 2013 году.

Чаус утверждает, что из-за повышения уровня воды в Днепре может затопить 22 населенных пункта на Черниговщине. По предварительным данным, сейчас там проживает около 4 000 человек.

При необходимости в регионе будут проводить эвакуацию. Кроме того, Чаус подчеркнул, что власти и соответствующие службы проводят все необходимые меры для того, чтобы люди получили помощь.