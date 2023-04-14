В частности, начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области прогнозируют огромный паводок. Чиновник говорит, что в последний раз такие масштабы фиксировали еще в 2013 году.
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Будет ли эвакуация
Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживает более 4000 человек,
– подчеркнул Чаус.
Он добавил, что по состоянию на 14 апреля подтоплены уже семь населенных пунктов, расположенных по руслу Днепра. Кроме того, он отметил, что власти и соответствующие службы проводят все необходимые меры для того, чтобы люди получили помощь.
"Если эвакуация потребуется, то мы ее сделаем", – подчеркнул глава ОВА.
На Черниговщине ожидают масштабный паводок / Фото ГСЧС Черниговщины
Днепр затапливает столицу
- На днях в местных телеграмм-каналах зафиксировали повышение воды в нескольких районах Киева. Синоптики предупреждали, что 12 – 13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре.
- Столичные власти заверили местных жителей, что спасатели контролируют уровень воды в Днепре. В случае подтопления выполнят необходимые действия. Кроме того, службы мониторят ситуацию и готовы привлечь все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.
- В одном из местных телеграмм-каналов написали о том, что Днепр немного вышел из берегов. Кроме того, на фото видно, что подтопило набережную, где обычно сидят рыбаки и гуляют киевляне.