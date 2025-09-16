Загорелась сухая трава и кустарники: на Хортице бушует масштабный пожар
- На острове Хортица в Запорожье 16 сентября возникло масштабное возгорание, которое локализовали на площади около 4,5 гектаров.
- К тушению пожара привлечены 40 спасателей, 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.
На острове Хортица в Запорожье 16 сентября возникло масштабное возгорание. Спасатели борются с пламенем.
По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что известно о пожаре на Хортице?
По данным ГСЧС, на Хортице на значительной площади горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники. Ситуацию ухудшает рельеф острова, который затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара.
К тушению огня привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.
На Хортице вспыхнул пожар / Фото ГСЧС Запорожья
Пожары на Хортице: похожие случаи
20 августа пожар на острове Хортица в Запорожье охватил около 20 гектаров сухой растительности и деревьев. Тогда к тушению огня пришлось привлечь 81 спасателя и 18 единиц техники ГСЧС.
Похожая ситуация произошла 31 июля 2017 года. Пожарные установили, что пламя распространилось на 2 гектара. Чтобы предотвратить повторное возгорание, спасатели проверили всю площадь на тление. К тушению пламени было привлечено 6 единиц спецтехники и 23 спасателя.