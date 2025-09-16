Загорілася суха трава та чагарники: на Хортиці вирує масштабна пожежа
- На острові Хортиця в Запоріжжі 16 вересня виникло масштабне загоряння, яке локалізували на площі близько 4,5 гектарів.
- До гасіння пожежі залучено 40 рятувальників, 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.
На острові Хортиця в Запоріжжі 16 вересня виникло масштабне загоряння. Рятувальники борються з полум'ям.
Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Що відомо про пожежу на Хортиці?
За даними ДСНС, на Хортиці на значній площі горить лісова підстилка, суха трава та чагарники. Ситуацію погіршує рельєф острова, який ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека.
До гасіння вогню залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.
На Хортиці спалахнула пожежа / Фото ДСНС Запоріжжя
Пожежі на Хортиці: схожі випадки
20 серпня пожежа на острові Хортиця в Запоріжжі охопила близько 20 гектарів сухої рослинності та дерев. Тоді до гасіння вогню довелося залучити 81 рятувальника та 18 одиниць техніки ДСНС.
Схожа ситуація сталася 31 липня 2017 року. Вогнеборці встановили, що полум'я поширилось на 2 гектари. Щоб запобігти повторному загорянню, рятувальники перевірили всю площу на тління. До гасіння полум'я було залучено 6 одиниць спецтехніки та 23 рятувальники.