21 сентября, 18:46
В Киеве был пожар в "Эпицентре" на Днепровский набережной: в ГСЧС объяснили, что известно
Основные тезисы
- Пожар в "Эпицентре" на Днепровской набережной был ликвидирован до прибытия спасателей.
- Людей из торгового центра эвакуировали во время пожара.
Вечером 21 сентября в сети распространили кадры пожара в столичном "Эпицентре". Известно, что его потушили до прибытия спасателей.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
Что известно о пожаре в "Эпицентре"?
Киевские телеграм-каналы начали распространять видео пожара в "Эпицентре". По сообщениям, людей из торгового центра эвакуировали.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений работниками центра,
– пояснил представитель ГСЧС.