Вечером 21 сентября в сети распространили кадры пожара в столичном "Эпицентре". Известно, что его потушили до прибытия спасателей.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. Смотрите также Дым видно из всех районов города: в Днепре вспыхнул огромный пожар, очевидцы говорят о взрыве Что известно о пожаре в "Эпицентре"? Киевские телеграм-каналы начали распространять видео пожара в "Эпицентре". По сообщениям, людей из торгового центра эвакуировали. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений работниками центра,

– пояснил представитель ГСЧС.