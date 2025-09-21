Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве был пожар в "Эпицентре" на Днепровский набережной: в ГСЧС объяснили, что известно
21 сентября, 18:46
1

В Киеве был пожар в "Эпицентре" на Днепровский набережной: в ГСЧС объяснили, что известно

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Пожар в "Эпицентре" на Днепровской набережной был ликвидирован до прибытия спасателей.
  • Людей из торгового центра эвакуировали во время пожара.

Вечером 21 сентября в сети распространили кадры пожара в столичном "Эпицентре". Известно, что его потушили до прибытия спасателей.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Смотрите также Дым видно из всех районов города: в Днепре вспыхнул огромный пожар, очевидцы говорят о взрыве

Что известно о пожаре в "Эпицентре"?

Киевские телеграм-каналы начали распространять видео пожара в "Эпицентре". По сообщениям, людей из торгового центра эвакуировали.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений работниками центра,
– пояснил представитель ГСЧС.

 