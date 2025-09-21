Укр Рус
21 вересня, 18:46
У Києві була пожежа в "Епіцентрі" на Дніпровській набережній: у ДСНС пояснили, що відомо

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Пожежа в "Епіцентрі" на Дніпровській набережній була ліквідована до прибуття рятувальників.
  • Людей з торговельного центру евакуювали під час пожежі.

Увечері 21 вересня в мережі поширили кадри пожежі в столичному "Епіцентрі". Відомо, що її загасили до прибуття рятувальників.

Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?

Київські телеграм-канали почали ширити відео пожежі в "Епіцентрі". За повідомленнями, людей з торгівельного центру евакуювали.

Пожежа ліквідована до прибуття пожежних підрозділів працівниками центру,
– пояснив речник ДСНС.

Імовірно, кадри пожежі в торгівельному центрі: дивіться відео свідків

  • Нагадаємо, що в суботу, 6 вересня, у Києві сталося загоряння на фабриці Roshen. Її також загасили до прибуття рятувальників.

  • Крім цього, в "Епіцентрі" на Київщині спалахнула масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки 16 вересня.

  • Внаслідок атаки об'єкт зазнав повного руйнування, а на місці спалахнула масштабна пожежа. До її ліквідації залучили сили ДСНС, зокрема й пожежний вертоліт.