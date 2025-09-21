У Києві була пожежа в "Епіцентрі" на Дніпровській набережній: у ДСНС пояснили, що відомо
- Пожежа в "Епіцентрі" на Дніпровській набережній була ліквідована до прибуття рятувальників.
- Людей з торговельного центру евакуювали під час пожежі.
Увечері 21 вересня в мережі поширили кадри пожежі в столичному "Епіцентрі". Відомо, що її загасили до прибуття рятувальників.
Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.
Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?
Київські телеграм-канали почали ширити відео пожежі в "Епіцентрі". За повідомленнями, людей з торгівельного центру евакуювали.
Пожежа ліквідована до прибуття пожежних підрозділів працівниками центру,
– пояснив речник ДСНС.
Що про пожежі в Україні писали раніше?
Нагадаємо, що в суботу, 6 вересня, у Києві сталося загоряння на фабриці Roshen. Її також загасили до прибуття рятувальників.
Крім цього, в "Епіцентрі" на Київщині спалахнула масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки 16 вересня.
Внаслідок атаки об'єкт зазнав повного руйнування, а на місці спалахнула масштабна пожежа. До її ліквідації залучили сили ДСНС, зокрема й пожежний вертоліт.