Сейчас президент США Дональд Трамп не давит ни на кого. Он находится в более нейтральной позиции. Он не поддерживает Россию, но навязывает переговоры между агрессором и жертвой.

С другой стороны, американский лидер не ограничивает Украину в операциях против России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Олег Саакян.

Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Нейтральность Трампа

Олег Саакян считает, что усилиями Украины и Европы было достигнуто то, что Трамп будет нейтрально наблюдать. То есть он не будет рычагом в руках Путина для давления на Украину. В течение осени американский лидер может наоборот перейти к давлению на Россию.

Россия не пошла ни на одну из уступок, обманывала Трампа. Некоторые инсайдеры утверждают, что президент США был раздражен на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.

Впоследствии отсутствие уступок со стороны России может привести или к выходу Трампа из переговоров, или к выходу, но продолжению поддержки Украины со стороны Штатов. Возможно, не будет переговоров, но поставки оружия Украине продолжится или даже возрастут.

За это время второго президентства Трампа Украина активно уничтожает российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, логистические узлы вглубь России. Белый дом не требует у нашего государства не эскалировать ситуацию.

С одной стороны, Трамп – это часть проблемы. Он навязывает переговоры между агрессором и жертвой, что несправедливо, неправильно. С другой стороны, Трамп не ограничивает Украину в активных операциях вглубь России. Поэтому его активная нейтральность при поставке Украине вооружения, непрепятствование тому, чтобы Украина принуждала Россию к уступкам, может быть очень конструктивной для нас,

– считает политолог.

Позиция Трампа по Украине: последнее