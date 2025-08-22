Зараз президент США Дональд Трамп не тисне ні на кого. Він перебуває у більш нейтральній позиції. Він не підтримує Росію, але нав'язує переговори між агресором та жертвою.

З іншого боку, американський лідер не обмежує Україну в операціях проти Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

Нейтральність Трампа

Олег Саакян вважає, що зусиллями України та Європи було досягнуто те, що Трамп буде нейтрально спостерігати. Тобто він не буде важелем у руках Путіна для тиску на Україну. Впродовж осені американський лідер може навпаки перейти до тиску на Росію.

Росія не пішла на жодну з поступок, обманювала Трампа. Деякі інсайдери стверджують, що президент США був роздратований на переговорах з Володимиром Путіним на Алясці.

Згодом відсутність поступок з боку Росії може призвести або до виходу Трампа з переговорів, або до виходу, але продовження підтримки України з боку Штатів. Можливо, не буде переговорів, але постачання зброї Україні продовжиться або навіть зросте.

За цей час другого президентства Трампа Україна активно знищує російську нафтопереробну інфраструктуру, логістичні вузли вглиб Росії. Білий дім не вимагає у нашої держави не ескалювати ситуацію.

З одного боку, Трамп – це частина проблеми. Він нав'язує переговори між агресором і жертвою, що несправедливо, неправильно. З іншого боку, Трамп не обмежує Україну в активних операціях вглиб Росії. Тому його активна нейтральність при постачанні Україні озброєння, неперешкоджання тому, щоб Україна примушувала Росію до поступок, може бути дуже конструктивною для нас,

– вважає політолог.

