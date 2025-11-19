Правительство назначило Артема Некрасова исполняющим обязанности Министра энергетики Украины

Кабинет Министров 19 ноября назначил исполняющего обязанности Министра энергетики Украины. Эту должность занял первый заместитель предыдущего министра Артема Некрасова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Смотрите также Кто может стать новым министром энергетики: названы фамилии

В Минэнерго отметили, что исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 19 ноября.

Сам Некрасов, говоря о своем новом назначении, сказал, что осознает весь вес ответственности перед страной и отраслью.

Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач – стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов,

– сказал чиновник.

Новый исполняющий обязанности министра энергетики также подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Кабинет Министров и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы министерства.

По данным с сайта Минэнерго, Артем Некрасов имеет три высших образования, в частности в сфере энергетики. В Запорожском национальном техническом университете получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика".

С 2017 года находился на руководящих должностях АК "Харьковоблэнерго", а именно был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности. Также Некрасов был директором "Харьковэнергосбыта" и коммерческим директором АО "Харьковоблэнерго". С 1 августа 2025 года является первым заместителем министра энергетики.

Что известно об увольнении министра энергетики Гринчук?