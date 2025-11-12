Правительство приняло решение отстранить Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Утром в среду, 12 ноября, Правительство провело внеочередное заседание. По его результатам Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Что известно об отстранении Галущенко?

Юлия Свириденко заявила, что Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции.

Сегодня (12 ноября – 24 Канал) утром провели внеочередное заседание Правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции,

– сообщила чиновница.

По ее словам, обязанности министра будет теперь выполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Сам Герман Галущенко также прокомментировал свое отстранение от должности министра юстиции. Он заявил, что "полностью согласен" с решением, а за должность "не держится".

Говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью соглашаюсь: нужно принять политическое решение, а потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться,

– написал Галущенко.

По его словам, отстранение на время расследования – цивилизованный и правильный сценарий. Чиновник также добавил, что будет защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию.

Какая предыстория?