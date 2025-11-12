Уряд ухвалив рішення відсторонити Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції

Зранку в середу, 12 листопада, Уряд провів позачергове засідання. За його результатами Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Що відомо про відсторонення Галущенка?

Юлія Свириденко заявила, що Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Сьогодні (12 листопада, – 24 Канал) вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції,

– повідомила посадовиця.

За її словами, обовʼязки міністра тепер виконуватиме заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Сам Герман Галущенко також прокоментував своє відсторонення від посади міністра юстиції. Він заявив, що "повністю погоджується" з рішенням, за посаду "не тримається" і буде "доводити свою позицію".