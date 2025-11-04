Критически важные для экономики: Минобороны утвердило критерии определения для предприятий ОПК

МО утвердило критерии определения предприятий ОПК критически важными для экономики. Если раньше "критичность" предприятия определяло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, теперь этим занимается Минобороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Какие предприятия признают критически важными для экономики?

Министерство обороны Украины утвердило Критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности такими, имеющими важное значение для национальной экономики.

Отныне МОУ официально принимает документы от предприятий для определения их статуса на электронную почту admou@post.mil.gov.ua

В целом критерии, утверждены приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы,

– говорится в пояснении.

Если предприятие хочет получить статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и иметь право на бронирование до 100% военнообязанных работников, оно должно:

Выполнить государственный контракт (договор) в сфере обороны или принять участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.

Получить государственную финансовую поддержку в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".

Выполнить функции уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

А если предприятие, учреждение или организация в сфере ОПК не соответствует этим критериям?

Оно все равно может получить статус важного для национальной экономики.

Но должно соответствовать не менее чем трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.

Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.

Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.

Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.

Осуществление производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время", такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников,

– объяснили в Минобороны.

Есть изменения для бронирования на предприятиях критической инфраструктуры и ОПК

3 ноября Владимир Зеленский подписал закон №13335. Согласно ему, вводят временное бронирование военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и ОПК, согласно которым они бронируются на 45 дней сразу с момента подписания трудовых договоров.

Таким образом, оборонные компании получили возможность бронировать даже тех, кто находится в розыске ТЦК. Но такое бронирование действует только раз в год и не освобождает от ответственности.