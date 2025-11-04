Критично важливі для економіки: Міноборони затвердило критерії визначення для підприємств ОПК

МО затвердило критерії визначення підприємств ОПК критично важливими для економіки. Якщо раніше "критичність" підприємства визначало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, тепер цим займається Міноборони.

Які підприємства визнають критично важливими для економіки?

Міністерство оборони України затвердило Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки.

Відтепер МОУ офіційно приймає документи від підприємств для визначення їхнього статусу на електронну пошту admou@post.mil.gov.ua

Загалом критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств.

Для суб'єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів,

Якщо підприємство хоче отримати статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та мати отримати право на бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників, воно має:

Виконати державний контракт (договір) у сфері оборони або взяти участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.

Отримати державну фінансову підтримку у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року №262 "Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони".

Виконати функції уповноваженого суб'єкта управління об'єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

А якщо підприємство, установа чи організація у сфері ОПК не відповідає цим критеріям?

Воно все одно може отримати статус важливого для національної економіки.

Але має відповідати не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони.

Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.

Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.

Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі відповідності щонайменше двом обов'язковим критеріям постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників,

– пояснили в Міноборони.

Є зміни для бронювання на підприємствах критичної інфраструктури та ОПК

3 листопада Володимир Зеленський підписав закон №13335. Відповідно до нього, запроваджують тимчасове бронювання військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та ОПК, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.

Таким чином, оборонні компанії отримали можливість бронювати навіть тих, хто перебуває в розшуку ТЦК. Але таке бронювання діє лише раз на рік і не звільняє від відповідальності.