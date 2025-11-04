Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Какие предприятия признают критически важными для экономики?

Министерство обороны Украины утвердило Критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности такими, имеющими важное значение для национальной экономики.

Отныне МОУ официально принимает документы от предприятий для определения их статуса на электронную почту admou@post.mil.gov.ua

В целом критерии, утверждены приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы,

– говорится в пояснении.

Если предприятие хочет получить статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и иметь право на бронирование до 100% военнообязанных работников, оно должно:

Выполнить государственный контракт (договор) в сфере обороны или принять участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.

Получить государственную финансовую поддержку в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".

Выполнить функции уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

А если предприятие, учреждение или организация в сфере ОПК не соответствует этим критериям?

Оно все равно может получить статус важного для национальной экономики.

Но должно соответствовать не менее чем трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.

Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.

Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.

Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.

Осуществление производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время", такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников,

– объяснили в Минобороны.

Есть изменения для бронирования на предприятиях критической инфраструктуры и ОПК

3 ноября Владимир Зеленский подписал закон №13335. Согласно ему, вводят временное бронирование военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и ОПК, согласно которым они бронируются на 45 дней сразу с момента подписания трудовых договоров.

Таким образом, оборонные компании получили возможность бронировать даже тех, кто находится в розыске ТЦК. Но такое бронирование действует только раз в год и не освобождает от ответственности.