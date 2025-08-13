Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к обсуждению прекращения огня. По его словам, этот сценарий может стать начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Подоляка для итальянской газеты Corriere della Sera.

Готовы ли Украина и Россия к прекращению огня?

Михаил Подоляк рассказал, что одним из сценариев, предложенных администрацией США, было глобальное прекращение огня, которое также включало бы отказ от ракетных ударов и атак беспилотников на территорию Украины.

Но ни один из этих сценариев не был принят Россией. Воздушные бомбардировки являются ключевым инструментом, с помощью которого Москва осуществляет психологическое давление на страну и влияет на нашу позицию,

– пояснил советник председателя ОП.

Вторым инструментом врага являются непрерывные атаки вдоль всей линии фронта, которые отражают украинские защитники.

По словам Подоляка, Россия вряд ли откажется от использования стратегической авиации и массированного использования беспилотников, однако Украина готова к обсуждению и готова рассмотреть этот сценарий.

Советник председателя ОП отметил, что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющий режим тишины, является отправной точкой, с которой можно должным образом начать переговоры.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к наступательным операциям на 3 направлениях фронта. По словам президента, враг хочет атаковать позиции ВСУ в Запорожской и Донецкой областях.