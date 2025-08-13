Директор по медиа Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что Кремль умело манипулирует американским президентом, если он после громких заявлений отказался от своих слов. Путин мастерски избежал ультиматума Трампа.

Почему Трамп стремится сохранить связи с Россией?

Андрей Добрянский отметил, что Украина неоднократно показывала Дональду Трампу, что готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. Говорится и о стремлении завершить войну, и о желании иметь экономические или военные связи.

Почему-то Трамп пытается поддерживать связь не только с преступником Путиным, но и с его страной, у которой нет никакого будущего. Украина же имеет чрезвычайное будущее,

– подчеркнул он.

Зато экономика России в упадке. Неважно, будет ли развиваться нефтегазовый бизнес там, или американцы начнут вкладывать деньги – так или иначе на восстановление страны-агрессора нужно очень много времени.

Важно! Россия снова выдвинула неприемлемые условия мира, среди которых – выход Украины из Донбасса, отказ от вступления в НАТО и федерализация. Председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что такие требования только вредят позициям Путина и ставят Трампа в сложное положение, ведь уступки Кремлю он не сможет представить как победу.

Директор по медиа Украинского конгресса Америки отметил, что сотрудничество с Россией не помогло бы Соединенным Штатам Америки стать сильнее, а вот с Украиной – да.