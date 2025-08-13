Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Подоляка для итальянской газеты Corriere della Sera.

Читайте также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Готовы ли Украина и Россия к прекращению огня?

Михаил Подоляк рассказал, что одним из сценариев, предложенных администрацией США, было глобальное прекращение огня, которое также включало бы отказ от ракетных ударов и атак беспилотников на территорию Украины.

Но ни один из этих сценариев не был принят Россией. Воздушные бомбардировки являются ключевым инструментом, с помощью которого Москва осуществляет психологическое давление на страну и влияет на нашу позицию,

– пояснил советник председателя ОП.

Вторым инструментом врага являются непрерывные атаки вдоль всей линии фронта, которые отражают украинские защитники.

По словам Подоляка, Россия вряд ли откажется от использования стратегической авиации и массированного использования беспилотников, однако Украина готова к обсуждению и готова рассмотреть этот сценарий.

Советник председателя ОП отметил, что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющий режим тишины, является отправной точкой, с которой можно должным образом начать переговоры.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к наступательным операциям на 3 направлениях фронта. По словам президента, враг хочет атаковать позиции ВСУ в Запорожской и Донецкой областях.