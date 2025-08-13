Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Подоляка для італійської газети Corriere della Sera.

Чи готові Україна та Росія до припинення вогню?

Михайло Подоляк розповів, що одним зі сценаріїв, запропонованих адміністрацією США, було глобальне припинення вогню, яке також включало б відмову від ракетних ударів та атак безпілотників на територію України.

Але жоден із цих сценаріїв не був прийнятий Росією. Повітряні бомбардування є ключовим інструментом, за допомогою якого Москва здійснює психологічний тиск на країну та впливає на нашу позицію,

– пояснив радник голови ОП.

Другим інструментом ворога є безперервні атаки вздовж усієї лінії фронту, які відбивають українські захисники.

За словами Подоляка, Росія навряд чи відмовиться від використання стратегічної авіації та масованого використання безпілотників, однак Україна готова до обговорення та готова розглянути цей сценарій.

Радник голови ОП наголосив, що будь-яке припинення вогню, особливо всеохопний режим тиші, є відправною точкою, з якої можна належним чином розпочати переговори.

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до наступальних операцій на 3 напрямках фронту. За словами президента, ворог хоче атакувати позиції ЗСУ у Запорізькій і Донецькій областях.