В среду, 6 августа, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Американцы якобы передали россиянам определенный список предложений по Украине.

Детали сообщает польский портал Onet, передает 24 Канал. Речь идет об "очень выгодном" предложении от администрации Дональда Трампа.

Что США предложили Путину?

У Москве Уиткофф мог представить для России американское предложение по прекращению огня, которое якобы согласовали с европейскими государствами. По данным СМИ, речь идет о:

прекращении огня в Украине, а не мире;

фактическом признании российских территориальных достижений (путем откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет);

снятии большинства наложенных на Россию санкций, а также возвращении к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорта российского газа и нефти, в долгосрочной перспективе.

Однако в предложениях отсутствуют гарантии нерасширения НАТО, чего постоянно требуют россияне.

Москва также не получила никаких обещаний о прекращении военной поддержки Украины.

К слову, в Кремле предложения США назвали "приемлемыми. В частности, по данным Onet, там согласились с пунктом о военной помощи.

Напомним, по итогам переговоров в Кремле, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что теперь в США лучше понимают условия, при которых Путин может прекратить войну. Ключевыми в этом он назвал территориальные вопросы.