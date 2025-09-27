"США помогут, чтобы Россия не достигла своих целей": заявления Зеленского о встрече с Трампом
Владимир Зеленский рассказал новые детали о российской атаке на Польшу. Также президент раскрыл, о чем говорил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
27 сентября глава государства пообщался с журналистами. Президент ответил на самые насущные вопросы, которые беспокоят украинское общество, передает 24 Канал.
Путин не будет ждать окончания войны в Украине, он откроет новое направление, никто не знает какое. Он проверяет способность Европы. Он проверил, что защитить свое небо от современных дронов России пока что европейцы не могут, Зеленский заявил, что Украина побеждает в войне, поскольку Россия не добилась своих целей: разрушение и уничтожение нашей государственности. Зеленский отметил, что зарплаты украинским военным могут поднять. Сейчас обсуждается вопрос финансирования от ЕС. Владимир Зеленский объяснил позицию США относительно заявления Дональда Трампа об освобождении украинских территорий. Он подчеркнул, что Вашингтон остается преданным поддержке Киева. По словам Зеленского, Соединенные Штаты четко понимают, что Россия не выполняет своих обещаний и использует дипломатию лишь для затягивания времени. Он отметил, что в случае отсутствия позитивных сигналов от Москвы американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения. Я договорился с премьер-министром Фицо. Я не против, а наоборот поддерживаю встречу наших правительств, которая состоится, мне кажется, также в октябре. Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и уже предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке, Зеленский отметил, что в случае, если Россия попытается устроить блэкаут в Украине, то этот блэкаут может произойти и в Москве. Украина и США начали начальные переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле, сказал Зеленский. И добавил, что свою работу начал фонд в рамках минеральной сделки. Премьер Свириденко должна провести переговоры с компаниями из США уже в октябре. Глава государства сообщил, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal". Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН. Президент Зеленский заявил, что этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Также, по его словам, украинское небо уже месяц защищает Patriot, который Киев получил от Израиля. Зеленский рассказал о рисках из Приднестровья, если Молдова станет пророссийской По мнению президента, если на выборах в Молдове победят пророссийские силы, то "здесь есть риски для всех". Для Украины, в частности, и со стороны Приднестровья, откуда в начале войны "было пару выстрелов, но они получили хорошее предупреждение". В воздушном пространстве Украины был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон. Зеленский отметил, что разведывая нашу территорию, Венгрия делает опасные вещи, в первую очередь для себя. Очень важно, что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я в принципе понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные прежде всего для себя, Президент признал, что Украина пока не имеет ресурсов для полной деоккупации, но США "будут помогать, чтобы Россия не достигла своих целей". Президент заявил, что Украина передала Трампу список вооружений стоимостью 90 миллиардов долларов, но также готова к отдельным соглашениям, в частности, по "Томагавкам". Сейчас "Украина отвечает на удары России своим оружием", "мы бы применяли другое оружие, если бы оно было", сказал Зеленский. Зеленский сообщил, что в ночь на 10 сентября в Польшу летело 92 дрона России. Пересечь границу удалось лишь 19 беспилотникам, остальные Украина сбила. По его словам, Украина консультирует по подобным инцидентам страны ЕС, их представители будут учиться в Украине.
