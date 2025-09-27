"США допоможуть, щоб Росія не досягла своїх цілей": заяви Зеленського про зустріч з Трампом
Володимир Зеленський розповів нові деталі про російську атаку на Польщу. Також президент розкрив, про що говорив із Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
27 вересня глава держави поспілкувався з журналістами. Президент відповів на найбільш насущні питання, які турбують українське суспільство, передає 24 Канал.
Зеленський зазначив, що зарплати українським військовим можуть підняти. Наразі обговорюється питання фінансування від ЄС. Володимир Зеленський пояснив позицію США щодо заяви Дональда Трампа про звільнення українських територій. Він підкреслив, що Вашингтон залишається відданим підтримці Києва. За словами Зеленського, Сполучені Штати чітко розуміють, що Росія не виконує своїх обіцянок і використовує дипломатію лише для затягування часу. Він зазначив, що у разі відсутності позитивних сигналів від Москви американці готові посилювати підтримку України, зокрема у сфері озброєння. Я домовився з прем'єр-міністром Фіцо. Я не проти, а навпаки підтримую зустріч наших урядів, яка відбудеться, мені здається, також в жовтні. Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки, Зеленський наголосив, що у разі, якщо Росія спробує влаштувати блекаут в Україні, то цей блекаут може статися і у Москві. Україна і США розпочали початкові переговори щодо двосторонньої угоди про вільну торгівлю, сказав Зеленський. І додав, що свою роботу почав фонд у рамках мінеральної угоди. Прем’єрка Свириденко має провести перемовини з компаніями з США уже у жовтні. Глава держави повідомив, що Україна веде із США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal". Представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Президент Зеленський заявив, що цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot. Також, за його словами, українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю. Зеленський розповів про ризики з Придністров'я, якщо Молдова стане проросійською На думку президента, якщо на виборах у Молдові переможуть проросійські сили, то "тут є ризики для всіх". Для України, зокрема, і з боку Придністров'я, звідки на початку війни "було пару пострілів, але вони отримали хороше попередження". У повітряному просторі України був зафіксований один угорський розвідувальний дрон. Зеленський наголосив, що розвідуючи нашу територію, Угорщина робить небезпечні речі, у першу чергу для себе. Дуже важливо, що угорський розвідник вивчає на території України. Я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні передусім для себе, Президент визнав, що Україна наразі не має ресурсів для повної деокупації, але США "будуть допомагати, щоб Росія не досягла своїх цілей". Президент заявив, що Україна передала Трампу список озброєнь вартістю 90 мільярдів доларів, але також готова до окремих угод, зокрема, щодо "Томагавків". Наразі "Україна відповідає на удари Росії своєю зброєю", "ми б застосовували іншу зброю, якби вона була", сказав Зеленський. Зеленський повідомив, що у ніч проти 10 вересня до Польщі летіло 92 дрони Росії. Перетнути кордон вдалося лише 19 безпілотникам, решту Україна збила. За його словами, Україна консультує щодо подібних інцидентів країни ЄС, їхні представники навчатимуться в Україні.
