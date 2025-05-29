"Переведи, что я сказал": на брифинге с Зеленским и Мерцом был курьез из-за технического сбоя

Перед началом пресс-конференции Владимира Зеленского и Фридриха Мерца произошел курьезный момент. У немецкого канцлера не работал переводчик в ухе, из-за чего начало брифинга пришлось на несколько десятков секунд отсрочить.

В то же время лидеры не растерялись и отреагировали на конфуз шутливо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Мерца в Берлине 28 мая.

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Какой курьезный момент произошел во время брифинга в Берлине

В начале пресс-конференции Фридрих Мерц попросил на несколько секунд отсрочить начало брифинга, поскольку он имел проблемы с переводчиком в ухе. Это должно было позволить немецкому канцлеру понять, что говорит Владимир Зеленский на украинском.

На этом моменте Мерц не растерялся и пошутил, что это "немецкие технологии". Украинский лидер сказал, что все хорошо и поддержал юмор главы немецкого правительства.

Позже состоялась проверка работы переводчика. Между Зеленским и Мерцом состоялся такой диалог:

Зеленский: Сейчас есть перевод? Точно?

Сейчас есть перевод? Точно? Мерц: Да. Дойчланд.

Да. Дойчланд. Зеленский: Хорошо, Фридрих. Дорогой Фридрих... Что я сейчас сказал?

Хорошо, Фридрих. Дорогой Фридрих... Что я сейчас сказал? Мерц: Дорогой Фридрих…

У Зеленского и Мерца произошел курьезный момент во время брифинга / Видео с аккаунта Укринформа в соцсети Х

К слову, во время пресс-конференции Фридрих Мерц заявил, что в Украине не будет ограничений для дальнобойного оружия. Немецкий канцлер подчеркнул, что наше государство сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинских территорий.