Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что предыдущий осторожный подход от Германии, который был при канцлерстве Олафа Шольца, однозначно изменился. Сейчас прозвучало много важных для Украины заявлений.

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Больше поддержки, больше оружия

Как отметил Рейтерович, давно не было такого визита, где прозвучало столько конкретных и позитивных заявлений для Украины. Стоит сразу вспомнить о военной помощи на 5 миллиардов евро от Германии. В частности важно, что они профинансируют производство украинского дальнобойного оружия, которое Силы обороны без ограничений могут использовать по России.

Кроме этого, прозвучали политически важные заявления. К примеру, Мерц подтвердил, что сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал. Ранее были опасения, что США с Россией как-то договорятся о совместной эксплуатации этого газопровода.

Конечно, осталась определенная недосказанность относительно поставок немецкого дальнобойного оружия. Но не стоило ожидать конкретных заявлений. В Германии уже отмечали, что не будут комментировать планы о поставках ракет Taurus.

Можем очень положительно оценить визит. Главное, чтобы те заявления, которые прозвучали, были как можно быстрее воплощены в жизнь,

– подчеркнул Рейтерович.

К тому же Мерц фактически признал, что Россия не собирается садиться за мирные переговоры. Понятно, что это будет влиять на позицию Германии. Есть надежда, что она еще активнее включится в поддержку Украины.