Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що попередній обережний підхід від Німеччини, який був за канцлерства Олафа Шольца, однозначно змінився. Зараз пролунало багато важливих для України заяв.

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Більше підтримки, більше зброї

Як наголосив Рейтерович, давно не було такого візиту, де пролунало стільки конкретних та позитивних заяв для України. Варто одразу згадати про військову допомогу на 5 мільярдів євро від Німеччини. Зокрема важливо, що вони профінансують виробництво української далекобійної зброї, яку Сили оборони без жодних обмежень можуть використовувати по Росії.

Окрім цього, пролунали політично важливі заяви. До прикладу, Мерц підтвердив, що зробить усе для того, аби "Північний потік-2 не запрацював". Раніше були побоювання, що США з Росією якось домовляться про спільну експлуатацію цього газогону.

Звісно, залишилася певна недосказаність щодо постачання німецької далекобійної зброї. Але не варто було очікувати конкретних заяв. У Німеччині вже наголошували, що не будуть коментувати плани про постачання ракет Taurus.

Можемо дуже позитивно оцінити візит. Головне, щоб ті заяви, які пролунали, були якнайшвидше втілені у життя,

– підкреслив Рейтерович.

До того ж Мерц фактично визнав, що Росія не збирається сідати за мирні переговори. Зрозуміло, що це впливатиме на позицію Німеччини. Є сподівання, що вона ще активніше увімкнеться у підтримку України.