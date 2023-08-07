Суть оккупанта: в Крыму участник войны против Украины изнасиловал 20-летнюю девушку
Уроженец Якутии в оккупированном Крыму напал на жительницу Симферополя. Вернувшегося с войны злоумышленника задержала местная "полиция".
Вернувшиеся с войны в Украине оккупанты продолжают демонстрировать соотечественникам, а также жителям оккупированных территорий настоящее лицо "русского мира". В Крыму военный из Якутии изнасиловал 20-летнюю жительницу Симферополя, об этом сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.
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Насильника передали военной полиции
20-летняя жительница Симферополя сообщила местной "полиции" об изнасиловании. По словам девушки, она вместе со своим обидчиком оказалась в одной квартире, в которой также находились и другие люди. Оккупант вступил с жертвой в половой контакт против ее воли.
Через некоторое время правоохранители задержали насильника. Это 30-летний уроженец Якутии.
"Герой" войны в Украине
Задержанный нападающий оказался участником войны против Украины. В 2011 году он проходил срочную службу, а после полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в ряды армии. Известно, что его военная часть дислоцируется на оккупированной Запорожской области.
Также установлено, что преступник женат и имеет двоих несовершеннолетних детей – 11-летнего сына и 6-летнюю дочь. После того, как у мужчины взяли показания, его передали военной полиции для дальнейшего расследования.
Воевавшие в Украине россияне совершают преступления дома
- Совершив ряд военных преступлений в Украине, российские "герои" допускают насилие в отношении своих соотечественников.
- Так, в Карелии участник войны в Украине вместе с товарищем убил шесть человек, а затем поджег их дома.
- На одном из видео, которое просочилось в сеть, оккупант, вернувшись из Украины, избивает собственную жену.
- Другой российский военнослужащий Эдуард Битаров убил бывшую жену, нанеся ей 16 ударов ножом. Впрочем, суд учел его участие в войне против Украины как смягчающее обстоятельство и ограничился материальным наказанием.
- 44-летний военный Александр Мамаев заколол жену на глазах своих детей. Во время распития алкогольных напитков ему показалось, что женщина пытается похитить у него деньги.