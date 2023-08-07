Суть окупанта: у Криму учасник війни проти України зґвалтував 20-річну дівчину

Уродженець Якутії в окупованому Криму напав на жительку Сімферополя. Зловмисника, який повернувся з війни, затримала місцева "поліція".

Окупанти, які повертаються з війни в Україні, продовжують демонструвати співвітчизникам, а також жителям окупованих територій справжнє обличчя "русского міра". У Криму військовий з Якутії зґвалтував 20-річну мешканку Сімферополя, про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Ґвалтівника передали військовій поліції

20-річна жителька Сімферополя повідомила місцевій "поліції" про зґвалтування. За словами дівчини, вона разом зі своїм кривдником опинилася в одній квартирі, в якій також перебували й інші люди. Окупант вступив із жертвою у статевий контакт проти її волі.

Через певний час правоохоронці затримали ґвалтівника. Це 30-річний уродженець Якутії.

"Герой" війни в Україні

Затриманий нападник виявився учасником війни проти України. У 2011 році він проходив строкову службу, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повернувся до лав армії. Відомо, що його військова частина дислокується на окупованій частині Запорізької області.

Також встановлено, що злочинець одружений і має двох неповнолітніх дітей – 11-річного сина та 6-річну доньку. Після того, як у чоловіка взяли свідчення, його передали військовій поліції для подальшого розслідування.

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