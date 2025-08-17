На Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Если брать за скобки прием Путина Трампом, то россиян американцы встретили "очень тепло".

Историк, политик, дипломат Рома Бессмертный рассказал 24 Каналу, что на поведение и действия Трампа в контексте американцев не следует учитывать.

О чем свидетельствует прием россиян американцами?

Бессмертный отметил, что в отношении Трампа нечего говорить о каком-то дипломатическом протоколе, это хаос, беспорядок, бесконечный ужас и постоянное ударение лицом в стол. Пусть делает. Американцы ведут себя так, что господин может все, что захочет.

Другие же знаки, выходящие в свет через СМИ о том, что не тем россиян покормили, не то подали, поселили их в спортзале – это на самом деле свидетельство, как американская "машина" относится к русским, к фюреру и тому подобное. Это настоящее отношение американцев к России, к пропагандистам и тому подобное,

– отметил историк.

Он продолжил, что Трампа надо исключить из этой системы координат. Это самодостаточная институциональная персона, которая живет с собственными взглядами. Вряд ли можно найти среди большого количества демократических государств еще одного лидера, которые вот так бы принимали военного преступника, вели с ним беседы, обещали устроить бизнес и тому подобное.

Почему Трамп – это проблема американцев?

По словам политика, мир понимает, что Путин – преступник, аморальная личность. С кем он может ручкаться? С равным себе. Мир это так и воспринимает. Однако по этому голова должна болеть у американцев. Они избрали Трампа президентом.

"Присутствие в делегации Лутника – ответ на один из вопросов, чего хотели россияне. Рубио и Уиткофф – понятно", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что мог состояться определенный обмен. Впрочем он касается только двусторонних отношений.