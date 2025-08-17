На Алясці відбулась зустріч Путіна та Трампа. Якщо брати за дужки прийом Путіна Трампом, то росіян американці зустріли "дуже тепло".

Історик, політик, дипломат Рома Безсмертний розповів 24 Каналу, що на поведінку та дії Трампа в контексті американців не слід зважати.

Про що свідчить прийом росіян американцями?

Безсмертний зазначив, що щодо Трампа годі говорити про якийсь дипломатичний протокол, це хаос, безлад, безкінечний жах і постійне вдаряння обличчям у стіл. Нехай робить. Американці поводять себе так, що пан може все, що захоче.

Інші ж знаки, що виходять у світ через ЗМІ про те, що не тим росіян погодували, не те подали, поселили їх у спортзалі – це насправді свідчення, як американська "машина" ставиться до росіян, до фюрера тощо. Це справжнє ставлення американців до Росії, до пропагандистів тощо,

– зауважив історик.

Він продовжив, що Трампа треба виключити з цієї системи координат. Це самодостатня інституційна персона, яка живе з власними поглядами. Навряд можна знайти серед великої кількості демократичних держав ще одного лідера, які ось так би приймали воєнного злочинця, вели з ним бесіди, обіцяли влаштувати бізнес тощо.

Чому Трамп – це проблема американців?

За словами політика, світ розуміє, що Путін – злочинець, аморальна особа. З ким він може ручкатись? Із рівним собі. Світ це так і сприймає. Однак із цього голова має боліти в американців. Вони обрали Трампа президентом.

"Присутність у делегації Лутніка – відповідь на одне з питань, чого хотіли росіяни. Рубіо та Віткофф – зрозуміло", – наголосив дипломат.

Він додав, що міг відбутись певний обмін. Утім він стосується лише двосторонніх відносин.