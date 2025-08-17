Історик, політик, дипломат Рома Безсмертний розповів 24 Каналу, що на поведінку та дії Трампа в контексті американців не слід зважати.

Про що свідчить прийом росіян американцями?

Безсмертний зазначив, що щодо Трампа годі говорити про якийсь дипломатичний протокол, це хаос, безлад, безкінечний жах і постійне вдаряння обличчям у стіл. Нехай робить. Американці поводять себе так, що пан може все, що захоче.

Інші ж знаки, що виходять у світ через ЗМІ про те, що не тим росіян погодували, не те подали, поселили їх у спортзалі – це насправді свідчення, як американська "машина" ставиться до росіян, до фюрера тощо. Це справжнє ставлення американців до Росії, до пропагандистів тощо,

– зауважив історик.

Він продовжив, що Трампа треба виключити з цієї системи координат. Це самодостатня інституційна персона, яка живе з власними поглядами. Навряд можна знайти серед великої кількості демократичних держав ще одного лідера, які ось так би приймали воєнного злочинця, вели з ним бесіди, обіцяли влаштувати бізнес тощо.

Чому Трамп – це проблема американців?

За словами політика, світ розуміє, що Путін – злочинець, аморальна особа. З ким він може ручкатись? Із рівним собі. Світ це так і сприймає. Однак із цього голова має боліти в американців. Вони обрали Трампа президентом.

"Присутність у делегації Лутніка – відповідь на одне з питань, чого хотіли росіяни. Рубіо та Віткофф – зрозуміло", – наголосив дипломат.

Він додав, що міг відбутись певний обмін. Утім він стосується лише двосторонніх відносин.