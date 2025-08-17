Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан озвучив 24 Каналу думку, що найбільше застосування засобів ураження на Покровському напрямку свідчить про те, що це найгарячіший напрямок.

Важливо Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Що відбувається на Покровському напрямку?

Кузан розповів, що офіційне зведення Генштабу повідомляє про найбільше застосування артилерії, авіації, КАБ, найбільше угрупування на Покровському напрямку. Наприклад, понад 130 скидів КАБ – це понад 30 тонн бомб було випущено по позиціях українських захисників на Покровському напрямку.

Там шквальний вогонь. Там понад 4000 дронів на оптоволокні, що не піддаються засобам РЕБ. Усе це застосовано по передньому краю наших захисників. Тобто, росіяни не шкодують узагалі ресурсів. Вони хочуть показати, що спроможні самостійно взяти Донецьку область,

– зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він продовжив, що тут найбільше угрупування – понад 110 тисяч осіб. Це означає безперервні штурми. Це неймовірні втрати ворога. Невеликі групи ворога справді заходять у тили. Вони намагаються закріпитись. Росіяни це намагаються продати, як велику перемогу.

"Однак сам факт, що захисники під таким масованим щодобовим вогнем не лише стримують росіян, а й знешкоджують їхні диверсійні групи в тилах Донецької області – це фактично свідчення великої доблесті. У різноманітних телеграм-каналах Росії вже пишуть, мовляв, як можна було кинути пацанів", – зауважив Кузан.

За його словами, росіяни скаржаться на те, що окремі їхні групи відрізані, їм не можна передати забезпечення, боєкомплект, воду. Тобто, можна говорити про успішність наших контрзаходів на цьому напрямку.

Що відбувається на інших напрямках?

Як зазначив Кузан, подібні заходи відбуваються на Лимано-Куп'янському напрямку. Декілька штурмім відбито на Запорізькому напрямку. На Сумському напрямку ініціатива за СОУ. Там знову були нанесені прицільні удари по штабах ворога.

Це зниження їхнього управління. На Курщині були удари по складах із дронами, з боєкомплектами. Росіяни вже скаржаться, що українські партизани, українська розвідка дуже добре володіє ситуацією на лише на Сумщині, а й на Курщині,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він додав, шо ситуація залишається складною та буде такою, аж поки в росіян не закінчиться ресурс на літню наступальну кампанію. Росіяни сконцентрували свої сили на Донеччині, на Покровському напрямку, на напрямку Добропілля, але жодного задуму по захопленню наших ключових логістичних вузлів не здійснено.