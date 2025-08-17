Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан озвучил 24 Каналу мнение, что наибольшее применение средств поражения на Покровском направлении свидетельствует о том, что это горячее направление.

Важно Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше

Что происходит на Покровском направлении?

Кузан рассказал, что официальная сводка Генштаба сообщает о наибольшем применении артиллерии, авиации, КАБ, наибольшей группировки на Покровском направлении. Например, более 130 сбросов КАБ – это более 30 тонн бомб было выпущено по позициям украинских защитников на Покровском направлении.

Там шквальный огонь. Там более 4000 дронов на оптоволокне, не поддающихся средствам РЭБ. Все это применено по переднему краю наших защитников. То есть, россияне не жалеют вообще ресурсов. Они хотят показать, что способны самостоятельно взять Донецкую область,

– отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он продолжил, что здесь самая большая группировка – более 110 тысяч человек. Это означает непрерывные штурмы. Это невероятные потери врага. Небольшие группы врага действительно заходят в тылы. Они пытаются закрепиться. Россияне это пытаются продать, как большую победу.

"Однако сам факт, что защитники под таким массированным ежесуточным огнем не только сдерживают россиян, но и обезвреживают их диверсионные группы в тылах Донецкой области – это фактически свидетельство большой доблести. В различных телеграмм-каналах России уже пишут, мол, как можно было бросить пацанов", – отметил Кузан.

По его словам, россияне жалуются на то, что отдельные их группы отрезаны, им нельзя передать обеспечение, боекомплект, воду. То есть, можно говорить об успешности наших контрмер на этом направлении.

Что происходит на других направлениях?

Как отметил Кузан, подобные мероприятия происходят на Лимано-Купянском направлении. Несколько штурмов отбито на Запорожском направлении. На Сумском направлении инициатива за СОУ. Там снова были нанесены прицельные удары по штабам врага.

Это снижение их управления. На Курщине были удары по складам с дронами, с боекомплектами. Россияне уже жалуются, что украинские партизаны, украинская разведка очень хорошо владеет ситуацией на только на Сумщине, но и на Курщине,

– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что ситуация остается сложной и будет такой, пока у россиян не закончится ресурс на летнюю наступательную кампанию. Россияне сконцентрировали свои силы в Донецкой области, на Покровском направлении, на направлении Доброполье, но ни одного замысла по захвату наших ключевых логистических узлов не осуществлено.